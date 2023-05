CERVETERI - Si apriranno ufficialmente lunedì 29 maggio le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2023/2024. Si potrà presentare domanda accedendo al nuovo gestionale della sezione "Sportello online del cittadino" presente sul sito del comune di Cerveteri.

La domanda deve essere presentata in forma telematica da uno dei genitori dell'alunno, accedendo alla piattaforma digitale con le proprie credenziali spid o Cie.

La domanda deve essere presentata anche per gli alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto nell'anno scolastico precedente.

«Come di consueto in questo periodo dell'anno si riaprono le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico - ha detto il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Federica Battafarano - La notizia più importante che sono contenta di dare alla cittadinanza e alle famiglie è che le tariffe del servizio sono invariate rispetto al precedente anno. Nessun aumento dunque. Un segnale di vicinanza nei confronti delle famiglie, in particolar modo quelle che hanno più figli, che potranno così continuare ad utilizzare il servizio a costi invariati».

Il canone annuo per gli utenti con un figlio è di 200 euro, con due figli è di 280 euro e con tre figli 360 euro. Cifra che può essere dilazionata in 8 rate.

Il pagamento avverrà mediante bollettazione mensile tramite la piattaforma PagoPA. Sarà possibile chiedere anche la bollettazione unica anticipata.

Per informazioni o problematiche, l'ufficio Pubblica istruzione si trova al parco della Legnara ed è aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 e risponde al numero 334.6159978.

