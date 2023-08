LADISPOLI - È arrivato lo stop al reddito di cittadinanza per 169 mila famiglie italiane. Dopo la stretta del governo al sussidio con l'esclusione dall'assegno dei nuclei in cui non ci sono disabili, minori o over 60 con l'ultimo assegno in pagamento a fine luglio, l'Inps ha inviato un sms: “Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali”. Secondo fonti Inps, sono circa 90mila i nuclei famigliari che hanno i requisiti per ottenere l’assistenza dei servizi sociali. Un messaggio simile dovrebbe arrivare, nei prossimi due mesi, ad altre 80mila famiglie che non avranno più diritto all’assegno avendo esaurito le sette mensilità concesse.

E tra questi ci sono anche cittadini di Ladispoli e Cerveteri. In totale, tra i due Comuni, dovrebbero essere all'incirca 700 i percettori del reddito. Ora, però, bisognerà capire quanti, tra loro, con le nuove disposizioni del Governo, avranno ancora diritto ad usufruire del sostegno economico. Nella città balneare i servizi sociali del Comune si sono messi a disposizione dei cittadini, «anche se è bene ricordare - spiega il delegato ai servizi sociali Fiovo Bitti - che ogni decisione in merito al reddito di cittadinanza compete esclusivamente all'Inps che accoglie, gestisce e revoca il beneficio che, quindi, non può essere in alcun modo riattivato dal comune. Con le modifiche apportate con l'ultima legge di bilancio, si apre un percorso differenziato fra i nuclei familiari - prosegue ancora Bitti - Da una parte, abbiamo chi ha al suo interno persone minori, con disabilità o con più di 60 anni, che continueranno a percepire il sussidio; dall'altra, chi è immediatamente occupabile e che dovrà attivarsi per trovare una nuova occupazione. Queste persone devono, in primo luogo, recarsi al centro per l'impiego per sottoscrivere la documentazione utile per ricevere 350 euro al mese come supporto per la formazione e il lavoro. Nelle prossime settimane - conclude Bitti - l'Inps dovrebbe mettere a disposizione di tutti i comuni l'elenco dei nuclei familiari sospesi; in presenza di fragilità, tali nuclei verranno convocati dai servizi sociali, entro il 31 ottobre, per la presa in carico che permetterà di ricevere il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre».

