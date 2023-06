CIVITAVECCHIA – Si cerca di fare ordine nel piazzale della stazione ferroviaria. Perché, come segnalato nelle scorse settimane – e come puntualmente accade soprattutto nel corso della stagione crocieristica, quella di maggiore afflusso di passeggeri in transito – fuori la stazione regna spesso il caos, con pericoli e scarsa sicurezza per i pedoni e per gli autisti dei mezzi pubblici che sono costretti a manovre anche azzardate, considerato lo spazio a disposizione.

L’ipotesi più logica resta quella di una viabilità ad anello, che preveda un senso unico utilizzando il parcheggio davanti ai Santi Martiri Giapponesi. Nel frattempo però al Pincio qualcosa si è mosso.

Nei giorni scorsi, infatti, il comandante della Polizia locale Ivano Berti ha firmato un’ordinanza che prevede l’ampliamento delle aree di sosta per gli autobus di linea del Tpl tra viale della Repubblica e piazzale Matteuzzi, consentendo la sosta di altri veicoli soltanto dalle 20.30 alle 7 del giorno successivo, proprio per limitare i disagi e i pericoli – si legge – per la circolazione e garantire sicurezza all’utenza tutta.

Per cui su viale della Repubblica e su piazzale Matteuzzi saranno in questi giorni realizzati degli stalli dedicati ai bus del Tpl, da parte di Civitavecchia servizi pubblici, con l’istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione e validità tutti i giorni dalle 7 alle 20.30.