LADISPOLI - Indetto l’avviso pubblico per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età. Tutti i soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi esclusivamente nel modello A, corredata dai previsti allegati direttamente a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Ladispoli , oppure mediante pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it

In caso di nucleo familiare con un numero di figli nello spettro autistico superiori ad uno, occorre presentare una domanda per ogni singolo minore. Il modello C (dichiarazione delle spese sostenute) al quale dovranno essere allegate tutte le fatture/spese sostenute e dichiarate con relative attestazioni di pagamento (es. bonifici e/o dichiarazione dell’avvenuto pagamento) relative all’anno 2023 dovrà essere trasmesso successivamente e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2024. L’accesso al beneficio è subordinato alla positiva valutazione dell’istanza a cura della Commissione. Il termine fissato per la presentazione delle domande da parte delle famiglie è il 30 ottobre 2023.

