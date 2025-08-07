CIVITAVECCHIA – Prosegue il servizio di spazzamento meccanizzato su alcune delle principali arterie cittadine, a cura della Civitavecchia Servizi Pubblici (Csp srl). Si tratta di un’attività essenziale per la pulizia e la disinfezione di strade, marciapiedi, piazzali, parcheggi e piste ciclabili, che viene svolta secondo un calendario settimanale stabilito dall’ordinanza comunale n.107 del 20 marzo 2021.

Il servizio si articola in una combinazione di spazzamento manuale, con l’uso di soffiatori e lance, e interventi meccanizzati, comprensivi di lavaggio e sanificazione delle superfici. Ogni tratto di strada interessato è segnalato da apposita cartellonistica stradale che evidenzia i divieti di sosta temporanei.

Csp sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini: lasciare le auto in sosta nelle aree coinvolte può compromettere l’efficacia del servizio. È quindi fondamentale rispettare le disposizioni previste, evitando di ostacolare il passaggio dei mezzi di pulizia. In caso contrario è prevista la rimozione forzata dei veicoli.

Il calendario del divieto di sosta per lo spazzamento meccanizzato è il seguente:

Viale Giacomo Matteotti

– Lunedì dalle 13:00 alle 16:00 (lato Grosseto)

– Martedì dalle 13:00 alle 16:00 (lato Roma)

Strada Mediana

– Mercoledì dalle 13:00 alle 16:00 (lato mare)

– Giovedì dalle 13:00 alle 16:00 (lato monte)

Viale Guido Baccelli

– Venerdì dalle 13:00 alle 16:00 (lato mare)

– Sabato dalle 13:00 alle 16:00 (lato monte)

L’attività, spiegano da Csp, rientra in un più ampio piano di cura e decoro urbano, con la possibilità di modifiche al programma settimanale in base a particolari esigenze stagionali o ambientali. L’obiettivo è mantenere la città più pulita, sicura e accogliente per tutti.

