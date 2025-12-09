LADISPOLI - Torna a riunirsi il consiglio comunale. Appuntamento venerdì 11 dicembre alle 18. Tra i punti: la presa d'atto composizione gruppo consiliare e conseguenti adempimenti relativi alle commissioni consiliari; l’adeguamento e revisione della variante generale al Prg adottata con d.c.c. n. 29/2019: recepimento prescrizioni parere motivato VAS redatto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del dlgs 152/2006 e conformazione al PTPR ai sensi dell’art. 65 delle NTA; l’approvazione atto di modifica convenzione comportante cessione del diritto di proprietà piano di zona 167 in località Rimessa Nuova; indirizzi strategici per l’elaborazione della “sezione rischi corruttivi e trasparenza” del piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 – approvazione.

