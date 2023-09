LADISPOLI – Aperte le iscrizioni per il servizio di scuolabus per il nuovo anno scolastico. La richiesta potrà essere effettuata allo sportello Scuolabus del comune.

Agli utenti che hanno già effettuato l’iscrizione senza il pagamento saranno comunicate le modalità necessarie al perfezionamento della domanda.

Per la settimana in corso è stata prevista l’apertura straordinaria dello sportello nelle seguenti giornate: domani, mercoledì 6, dalle 12.30 alle 14. Giovedì 7 dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30 e Venerdì 8 dalle 12.30 alle 14.

A breve sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione al servizio interamente con procedura online per cui non sarà più necessario recarsi allo sportello, se in possesso di identità digitale.

In caso contrario ci si potrà recare presso lo sportello nei giorni di apertura.

