CIVITAVECCHIA – Si allarga la platea dei cittadini che potranno accedere alla rottamazione quater. Questa mattina infatti il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 17 bis del dl 34/2023”, illustrato nel dettaglio dall’assessore al Bilancio Francesco Serpa. In sostanza si tratta di ampliare il discorso già in piedi per le cartelle dell’Agenzia delle entrate e riscossioni anche a quelle dagli enti di riscossione privati, che per il comune di Civitavecchia sono Gefil e Abaco, i cui ruoli sono divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022.

«Nel regolamento - ha spiegato l’assessore Serpa - vengono definiti gli aspetti che riguardano il numero delle rate, le modalità ed termini presentazione istanza. In particolare l’istanza dovrà essere presentata al Comune entro il 30 novembre 2023. Il pagamento delle somme potrà essere effettuato in un’unica rata entro il 31 marzo 2024 o con rate mensili in base all’importo da pagare. Ad esempio da 500 a 3000 euro si può pagare al massimo in otto rate, da 20mila a 30mila fino a 36 rate e per più di 200mila fino ad un massimo di 60 rate». Il regolamento è stato approvato all’unanimità. «Si tratta - ha concluso Serpa - di un’estensione molto importante per i cittadini, che in questi mesi hanno più volte chiesto un intervento in tal senso. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato molto e con precisione su questo fronte, così come la commissione ed in consiglieri che oggi hanno approvato il regolamento».

È stata Simona Galizia ad illustrare, come assessore alla Cultura prima e come assessore alla Scuola poi, le altre due delibere approvato all’unanimità e che hanno visto una discussione positiva e propositiva nelle commissioni competenti. La prima quella riguardante l’istituzione di un albo degli artisti e dei talenti locali, «per mettere in evidenza l’ampio panorama di cui la città dispone e valorizzarlo» come ha più volte sottolineato Galizia. L’altra quella riguardante l’approvazione del regolamento della “Scuola dell’infanzia comunale paritaria di Civitavecchia I Bambini di Beslam” per garantire un servizio migliore alle famiglie. In apertura di cnsiglio spazio all’interrogazione del M5S sulla ruota panoramica, con le risposte fornite dall’amministrazione che non hanno soddisfatto i consiglieri. «L’assessore Galizia nel suo intervento afferma, erroneamente, che i permessi per la ruota panoramica ci sono, mentre il Sindaco, nella sua integrazione - hanno spiegato - dice che i permessi sono in via di perfezionamento, affermando quindi indirettamente che allo stato attuale, con la ruota panoramica montata, non ci sono. C’è il fatto che in Consiglio Comunale, oltre a chiacchiere da bar, nessun atto autorizzativo è stato presentato confermando i nostri sospetti».

