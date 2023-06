CERVETERI - È pronta a subentrare già da sabato la nuova ditta che si occuperà del servizio di igiene urbana. E in arrivo ci saranno anche alcune novità. «Nei primi mesi il nuovo gestore - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - manterrà i servizi di raccolta attualmente in vigore, sia nelle modalità che nelle giornate, per poi introdurre gradualmente i servizi previsti dal nuovo capitolato d’appalto. Resteranno quindi invariati fino a nuova comunicazione i calendari di raccolta per utenze domestiche e non domestiche, le modalità di raccolta di ingombranti, RAEE e sfalci, il servizio di ritiro dedicato per non residenti, gli orari di accesso al centro di raccolta e all’eco-sportello». «Una novità che entrerà immediatamente in servizio, è l’introduzione del nuovo Numero Verde gratuito 800688622 disponibile per telefoni fissi e mobili dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 18:00 – ha proseguito la Gubetti – sarà fondamentale per reperire informazioni sul servizio, effettuare segnalazioni e prenotare il servizio di ritiro domiciliare di ingombranti, raee e sfalci». Invariati i servizi online: tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili su www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione “- Rifiuti + Valore”, su Facebook alla pagina “Cerveteri chiama a Raccolta”, sul sito della azienda appaltatrice www.riecospa.it e sulla App gratuita Junker.

