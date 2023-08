CIVITAVECCHIA – Slitta ancora il termine ultimo per il pagamento delle quote relative all’annualità 2023 dell’Università Agraria di Civitavecchia. Dopo la proroga al 10 agosto, i vertici dell’ente di viale Baccelli hanno deciso di dare la possibilità ai soci di regolarizzare il pagamento fino al 25 agosto prossimo «in ragione - spiegano - della chiusura degli uffici (che riapriranno lunedì ndr), del periodo festivo e stante le richieste verbali pervenute». resta al momento confermato l’avvio delle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione al 24 e 25 settembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA