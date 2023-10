CIVITAVECCHIA – In seguito alla conferma, da parte della Regione Lazio, del Piano di Riparto delle risorse regionali dedicate all’Etruria Meridionale per il 2023, il vicesindaco di Civitavecchia Manuel Magliani, assessore all’Ambiente, ha proposto una delibera per aderire all’obiettivo del Piano Straordinario dedicato agli «Interventi per la progettazione di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell’ ambito di questi, la progettazione di arredi urbani e di segnaletica turistica».

Nello specifico, spiega Magliani, «l’intervento progettuale riguarderà la creazione di un itinerario turistico nella città e la promozione del territorio e dei suoi attrattori. Oggi è necessario che i Comuni si dotino di sistemi innovativi di informazione finalizzati alla valorizzazione del territorio, al servizio di cittadini, turisti, aziende locali e utenti in genere, che permettano di accedere velocemente a varie informazioni di carattere turistico-istituzionale. Tali strumenti permetteranno ai turisti di orientarsi sul territorio, di conoscere i luoghi di maggiore interesse della città ed essere così informati su eventi, spettacoli, oltreché alberghi, ristoranti e tanto altro ancora, al fine di poterne apprezzare le bellezze, la storia, i prodotti tipici e le attività commerciali».

Verrà insomma creato un percorso di visita documentato ma semplice e accessibile che guidi i turisti alla scoperta del patrimonio storico, culturale, artistico e naturalistico del territorio di Civitavecchia, attraverso l’utilizzo e le applicazioni offerte dalla tecnologia attualmente disponibile.

«Questa proposta prevede un progetto innovativo che unisce la segnaletica turistica smart e il mondo digitale» continua l’assessore Magliani, «per un’esperienza turistica nuova e interattiva. Un’interfaccia digitale a supporto della segnaletica stradale per approfondire la conoscenza della città e accedere a contenuti digitali e interattivi, integrato con un rinnovamento di alcuni elementi di arredo urbano per trasformare la città in un vero museo digitale a cielo aperto, un salotto dove scoprire le molte attrattive della città, comprese quelle enogastronomiche e delle aziende tipiche del territorio. Non si parla infatti solo di rinnovamento della cartellonistica turistica, ma di un vero e proprio percorso di modernizzazione dei servizi offerti al turista, che troverà a Civitavecchia uno spazio ideale nel quale organizzare la propria vacanza in autonomia, scegliendo gli itinerari in massima libertà e potendo contare su informazioni disponibili per tutti ventiquattr’ore al giorno e sette giorni su sette».

Gli strumenti che si intendono utilizzare sono: segnaletica turistica, web app con contenuti multimediali interattivi (video promozionale, servizio fotografico, virtual tour con speakeraggio grazie all’integrazione nella segnaletica fisica di QR Code e Tag NFC: sarà infatti possibile offrire al turista l’accesso immediato, mediante smartphone, a contenuti multimediali come audioguide in italiano e inglese e Virtual Tour 360°. Ovviamente sarà disponibile per tutti anche il tradizionale materiale promozionale stampato come brochure e cartoguida, anch’esse dotate di QR Code.

«Civitavecchia» conclude Magliani, «continua il suo percorso di rinnovamento e trasformazione in una città sempre più guida e modello di un territorio bellissimo che merita tutto il nostro impegno».

