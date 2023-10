CIVITAVECCHIA – In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, è stata emessa un’ordinanza sindacale che dispone la modifica dell’orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali. In particolare quello monumentale di via Aurelia nord e la struttura di via Braccianese Claudia rimarranno aperti dalle 7.30 alle 17 nei giorni del 31 ottobre, 1-2-3 novembre prossimi.