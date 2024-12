CIVITAVECCHIA – «Al primo appuntamento con un atto decisamente importante quale le nomine del presidente e dei due membri del C d A di Civitavecchia Servizi Pubblici ci aspettavamo dal nuovo Sindaco un forte segnale di discontinuità rispetto al comportamento tenuto dalle precedenti amministrazioni».

Balloni e Castriota del Polo civico intervengono sulle nomine del cda di Csp.

«Quindi – continuano - non più nomine per far quadrare gli equilibri in seno alla maggioranza o per andare incontro all’esigenza di qualche partito. Perché questo, al di là delle dichiarazioni di circostanza, era quanto traspariva dal metodo prima adottato. E i risultati di quel metodo sono sotto gli occhi di tutti giacché abbiamo una città che evidenzia tuttora, in molti suoi settori, carenze insostenibili di manutenzione, pulizia e decoro. Per questo ci aspettavamo la nomina di persone che davvero in virtù della loro storia e competenza lasciassero pensare che finalmente l’era delle spartizioni e dei contentini fosse finita. E che finalmente si iniziasse ad operare all’insegna della professionalità, della funzionalità e dell’economicità di gestione. Una domanda sorge ora spontanea. Se si riteneva di continuare ad operare col solito andazzo perché farsi arrivare decine e decine di domande per poi ignorarle e procedere alla nomina di persone i cui nomi circolavano peraltro da diversi giorni. Forse non si sa che così facendo si sono mortificate le ambizioni di partecipazione attiva di tante persone dotate di spiccata professionalità e ignorate le aspettative di cambiamento così diffuse nella nostra città. Tanto più che per affrontare i non pochi problemi di detta azienda persone dotate di tali caratteristiche erano non solo indicate ma addirittura indispensabili. E purtroppo l’occasione per cambiare rotta è stata persa, e ciò non può che lasciarci con l’amaro in bocca. Vogliamo in conclusione sperare che questo sia solo un incidente di percorso e non la dimostrazione che al Pincio è cambiato il colore politico ma “la musica è sempre quella”. Perché – concludono – sarebbe una triste conclusione».

