CIVITAVECCHIA – Amministrazione comunale al lavoro per arrivare a dama con i progetti sul sociale del Pnrr di Housing temporaneo e Stazione di posta per le persone senza fissa dimora. Nell’ambito del progetto sono stati individuati gli immobili di via Mazzini e piazza Vittorio Emanuele per cui l’amministrazione ha dato mandato al Cuc Consorzio i Castelli della Sapienza di avviare l’iter per affidare lavori da circa 500mila euro. Una volta rimessi in “sesto” i locali sarà possibile procedere con i progetti dei Servizi sociali. «Ci stiamo lavorando - ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Deborah Zaccheri -, ho già parlato con l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello per fare il punto, si è già attivato per concludere l’iter nel più breve tempo possibile. Una volta terminati i lavori di ristrutturazione potremo procedere». Su via Giusti andrà a sorgere una stazione di posta per i senza fissa dimora per un valore di circa 900mila euro e servirà ad offrire servizi di prima accoglienza con una equipe multidisciplinare mentre su piazza Vittorio Emanuele si tratterà di un luogo per far fronte all’emergenza abitativa temporanea. Un progetto modificato rispetto a quello iniziale a causa delle lamentele degli esercenti della zona, allarmati dal possibile degrado che si sarebbe dovuto creare.

