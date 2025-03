CIVITAVECCHIA – «L’interlocuzione con Inps ha dato buoni frutti: l’ente ha confermato che non è in programma alcuna chiusura del servizio e, anzi, nella risposta ricevuta si legge che l’Istituto intende “anche migliorare gli standard di erogazione”». Si dice fiduciosi il sindaco Marco Piendibene, dopo la lettera inviata nelle scorse settimane all’istituto. «Si tratta di un chiarimento importante - ha aggiunto - soprattutto per quanto riguarda la Commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità, un servizio essenziale per tante persone che si trovano in condizioni di fragilità e necessitano di risposte certe in tempi adeguati. Garantire la continuità di questa attività e pronunciarsi su un suo potenziamento significa assicurare ai cittadini un diritto fondamentale, evitando disagi e spostamenti verso altre sedi».

