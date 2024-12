CIVITAVECCHIA – «Un ringraziamento sincero a tutti coloro che ieri, senza esitazioni, hanno dimostrato un profondo spirito di servizio verso la nostra comunità».

Queste le parole con le quali il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene ha espresso la gratitudine dell'Amministrazione Comunale a volontari, operatori e semplici cittadini che si sono messi generosamente a disposizione per limitare i danni causati dalla bomba d'acqua che ha colpito la città.

«Di fronte a un evento meteorologico improvviso e inaspettato, senza alcun segnale di preallarme dal centro operativo – ha sottolineato - la nostra città ha trovato la forza e la coesione per rispondere all’emergenza. Un grazie speciale va alla Protezione Civile, che ha ricevuto anche il prezioso supporto dei Comuni vicini, alla nostra Csp per l’impegno straordinario dimostrato oltre l’orario di servizio, senza chiedere nulla in cambio, con il solo obiettivo di sostenere i cittadini in difficoltà. Ringraziamo il personale dell’ufficio tecnico, la Polizia Locale, la squadra lavori del Comune e tutti i dipendenti comunali che si sono messi a disposizione, insieme alle imprese che, con grande generosità, hanno offerto il loro aiuto. Nonostante l’assenza di previsioni ci siamo mobilitati tutti insieme per alleviare le difficoltà dei nostri concittadini. Nei prossimi giorni – ha concluso – valuteremo con attenzione i danni subiti e richiederemo il riconoscimento di evento calamitoso per ottenere il giusto sostegno alle famiglie colpite. Grazie di cuore a tutti, per Civitavecchia».