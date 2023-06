SANTA MARINELLA – Stanziati oltre un milione di euro per i lavori già appaltati per la costruzione di un asilo nido a Prato del Mare. L’asilo nido e la nuova scuola per l’infanzia, che sorgeranno nel quartiere residenziale più a nord della città sta per diventare una realtà”. A dirlo è il sindaco Pietro Tidei. E’ stato aggiudicato definitivamente il bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo plesso che sorgerà in una zona strategica e sempre più stabilmente abitata di Santa Marinella e che, soprattutto, andrà a soddisfare le esigenze di moltissime giovani famiglie della cittadina. “Siamo infatti ormai in procinto di creare una struttura che sarà in grado di ospitare tantissimi bambini in età prescolare – spiega il sindaco – una importante iniziativa che è stata possibile grazie all’ottenimento dei fondi del Pnrr destinati proprio all’edilizia scolastica e al potenziamento di strutture per l’infanzia. L’opera, che è stata finanziata grazie all'adesione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammonta ad oltre un milione di euro, una cifra che, come annunciato, ci permetterà di dotare la città finalmente e dopo anni di attesa, di un asilo. Un altro traguardo che abbiamo raggiunto grazie anche al lavoro svolto dalla precedente amministrazione e anche uno dei risultati che otterremo in questo nostro secondo mandato alla guida della città. Un secondo mandato che, come avevamo avuto modo di ripetere più volte nei mesi scorsi, ci consentirà di ultimare alcune opere e progetti già avviati nei mesi passati o di prevedere anche ulteriori importanti iniziative volte a migliorare la vivibilità di Santa Marinella”.