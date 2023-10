FIUMICINO - A pochi mesi dalle elezioni,l’assessora Monica Picca risponde ad alcune domande sul suo ruolo e delle sfide che affronta nel suo complesso e impegnativo incarico, che prevede le aree dei Servizi sociali, cimiteri, diritti degli animali, pari opportunità. Qual è stato il suo primo impatto con questo particolare incarico? «È stato un impatto diretto con i problemi reali della cittadinanza, affrontandoli con un ascolto diretto con la stessa. Io sono qui la mattina e la sera, e da una parte c’è stata una fase di ascolto delle associazioni del Terzo settore, dall’altra lavoriamo sulla programmazione».Può spiegare le varie competenze del suo assessorato? «Riguardano le politiche sociali, i diritti degli animali, i cimiteri e la sanità, quindi da parte della sanità. È un assessorato che deve risolvere i problemi della gente». Quali sono le prospettive future per le diverse aree del suo assessorato? «Possiamo partire tranquillamente dal sociale. È quello che forse incorpora un po’ tutto, no? Ora noi stiamo lavorando sulla fase progettuale, soprattutto sulla fase di pianificazione. E’ incredibile, ad esempio, che ci siano ancora barriere architettoniche insopportabili su questo territori».Come gestirete il tempo della legislatura per realizzare questi progetti? «Credo che i tempi brevi possiamo già poter vedere i risultati». Parlando di salute, quali sono le sfide in quest’area? «È assolutamente incredibile che non ci sia un ospedale nel comune di Fiumicino. Lavoreremo per aumentare l’offerta sanitaria di emergenza sul territorio. «Infine, il rapporto con gli animali: è un tema importante. Cosa state facendo in questo settore? «Il Comune di Fiumicino non dispone di un canile e abbiamo trovato tanti problemi sui diritti degli animali. Abbiamo la convenzione con Valle Grande, ma è evidente che un altro obiettivo che noi ci vogliamo porre, che ci siamo posti, è quello di portare avanti e strutturare un canile, un rifugio per cani e per gatti sul nostro territorio”.