CIVITAVECCHIA – Dopo il crollo alle Carcerette e lo spostamento di alcuni operatori del mercato tornano tristemente attuali il degrado e l’abbandono che regnano nell’area. «In questa città - tuonano alcuni operatori - si privilegiano le inaugurazioni alla manutenzione. Solo così si può comprendere e giustificare l’ulteriore tegola (in senso metaforico e concreto) per il mercato di piazza Regina Margherita. Transenne, sempre più problemi per gli operatori e disservizi per i clienti davanti a una struttura devastata, incapace di recuperare la sua capacità di attrazione per la città. Speriamo di vedere al più presto il nuovo progetto, che se tutto va bene troverà attuazione nella prossima legislatura».

Ma sul progetto il Pincio preme l’acceleratore con l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello impegnato a recuperare il tempo perso dalla giunta fino ad ora. «Il progetto - spiega Perello - è stato mandato a noi e alla Sovrintendenza, ora ci sono 30 giorni per eventuali osservazioni. Poi ci sarà il parere della Sovrintendenza e dopo altri 30 giorni arriverà il progetto definitivo, subito dopo lo porterò in giunta, spero entro la fine dell’anno magari già a novembre, in modo da poter andare a gara ed iniziare a parlare di delocalizzazione degli operatori durante la fase di cantiere».

Intanto però, aimè, i problemi restano e l’assenza di segnaletica ha fatto riproporre un vecchio problema: quello delle macchine parcheggiate in mezzo a piazza XXIV Maggio, con buona pace degli operatori. Per alcuni la misura è colma e proprio ieri è stata annunciata la prima lista civica del mercato perché si sa, chi fa da sé fa per tre.

