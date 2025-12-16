CIVITAVECCHIA – «L’amministrazione comunale informa che l’interdizione alla sosta nei parcheggi interessati dalla cantierizzazione dell’area mercato resterà in vigore per tutta la durata dei lavori, fino al 31 agosto 2026». A dirlo è il Pincio che, in una nota, ricorda che a seguito della cantierizzazione di piazza Regina Margheritra per il progetto di restyling da circa 3 milioni di euro sono in vigore divieti di sosta e interdizioni veicolari.

«Si precisa - proseguono dal Pincio - che il provvedimento non sarà valido il sabato, la domenica e in tutti i giorni festivi, durante i quali la sosta tornerà regolarmente consentita».

Contestualmente, l’amministrazione sta lavorando all’individuazione e alla realizzazione di stalli di sosta temporanei alternativi, al fine di ridurre al minimo i disagi per residenti, operatori e utenti dell’area.

«Seguiranno - concludono dal Pincio - ulteriori aggiornamenti non appena saranno definite le soluzioni alternative per la sosta». Una notizia che farà sicuramente piacere ai commercianti, anche se tardiva, che in questi giorni hanno lamentato una serie di importanti problematiche legate proprio alla “nascita” del cantiere in piazza Regina Margherita tra cui proprio l’assenza di parcheggi per la clientela.

