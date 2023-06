CIVITAVECCHIA – È in calendario per il prossimo 30 novembre l’udienza di merito per quanto riguarda l’Appello in Consiglio di Stato in merito alla delibera relativa al project financing per la realizzazione di tremila loculi nel nuovo cimitero di via Braccianese Claudia. Delibera finita nell’occhio del ciclone anche e soprattutto per l’incarico di Rup ricoperto dall’architetto Pietro Angelo Collia, dimessosi nei mesi scorsi dall’incarico dirigenziale, rimanendo comunque un funzionario dipendente del Comune di Civitavecchia. Ebbene l’Ati composta da ditte locali che aveva presentato una proposta da circa 10 milioni di euro e che si era vista dichiarare “improcedibile” la propria richiesta - la scorsa estate a firma del dirigente in persona - e procedibile invece quella della società di Chieti che sarebbe stata scelta dal Comune, sta proseguendo l’iter davanti ai giudici amministrativi. E il Consiglio di stato, in sede giurisdizionale (Sezione quinta) ha ritenuto che le “numerose e complesse questioni sottese alla formulazione dell’appello meritano l’approfondimento proprio del merito” hanno rinviato l’udienza al 30 novembre prossimo. Nel ricorso in appello, ricalcando di fatto quanto già evidenziato in sede di Tar, l’Ati, attraverso i propri legali, ha sottolineato diverse criticità che sarebbero emerse nelle procedure, e “profili di illegittimità” nell’approvazione, da parte del Comune, della proposta dell’altra società, a partire dalla questione legata all’asseverazione del piano economico finanziario, elemento fondamentale per la validità di un project. La proposta è stata poi approvata anche in Consiglio comunale, con l’Ati che tra l’altro ha presentato al Comune una articolata istanza di annullamento dei provvedimenti che hanno condotto alla pronuncia di improcedibilità del proprio progetto e all’approvazione dell’altro, rimasta però priva di riscontro. Inoltre ha evidenziato la violazione dei principi di imparzialità, eccesso di potere per disparità di trattamento, per sviamento e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Un capitolo, quindi, quello legato al progetto di realizzazione dei nuovi loculi, che tra dubbi e perplessità, richiede ancora del tempo per chiudersi. Con la questione, che tra l’altro, a quanto pare, è anche sui tavoli dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

