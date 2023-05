S. MARINELLA – Per il sindaco Tidei, la promozione sportiva e l’impiantistica della città, sono due elementi fondamentali per consentire ai ragazzi di fare sport. Negli ultimi anni sono tornati a funzionare diverse strutture sportive quali il campo di calcio, quello di rugby, il palazzetto dello sport e, ultima in ordine di tempo, la realizzazione della nuova piscina comunale. “Nonostante il degrado ereditato – dice Tidei - cinque anni fa era quasi impossibile svolgere alcun tipo di attività sportiva basti pensare ad un campo sportivo ridotto a pista da motocross, l'amministrazione è stata in grado di capovolgere completamente il contesto sportivo, fino a candidarsi a Città Europea dello Sport 2025. Oggi gli impianti sportivi di Santa Marinella hanno un valore di quattro milioni di euro, a partire dal nuovo campo di calcio e gli spogliatoi, ricostruito e riadeguato, intitolato al presidente Ivano Fronti, per passare al Palazzetto dello Sport, rilanciato e riqualificato, oggi completo e messo a norma, tornato protagonista di eventi di un certo calibro come incontri di boxe internazionali. Ma il sogno destinato a diventare ben presto realtà è quello del nuovo impianto natatorio, la nuova piscina dove gli scavi sono già partiti. Santa Marinella futura brillerà, vantando un'area predisposta ad ogni tipo di sport, la pista d'atletica completamente moderna e riallestita, la nuova piscina, il campo da calcio, il campo di rugby, il Palazzetto dello Sport, il campo da basket e grande spazio dedicato all'accademia della danza Città di Santa Marinella, che sorgerà nell'area recuperata e risistemata dell'ex piscina comunale”.

