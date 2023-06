CIVITAVECCHIA – Importante audizione sul fenomeno dell’erosione costiera per il Comune di Civitavecchia.

Il Vicesindaco Manuel Magliani ha rappresentato oggi l’amministrazione comunale, nella sala Mechelli del consiglio regionale del Lazio in audizione sul tema “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”, promosso dalla XII Commissione consiliare permanente.

«Ringrazio il Presidente della XII Commissione, Nazzareno Neri, perché dà ai comuni costieri l’opportunità di confrontarsi con un interlocutore importante su un tema che la nostra Giunta ha sempre affrontato come priorità. Abbiamo rappresentato le iniziative assunte, anche per mettere in rete gli sforzi degli altri enti locali e della Regione – ha sottolineato il vicesindaco Magliani – in particolare ho rappresentato la bontà del progetto consistente nella rifioritura della barriera soffolta a protezione della Marina e del water front alle battute finali dell’iter di autorizzazione. Vogliamo attirare l’attenzione della regione sui nostri progetti che sono a questo punto cantierabili e quindi in grado di dare tempestivamente risposte al fenomeno dell’erosione costiera».