CIVITAVECCHIA – «Una tappa importante di crescita in cittadinanza e in civiltà». Così il vicesindaco Stefania Tinti ha commentato il progetto che l’amministrazione comunale, insieme oggi alla categoria degli autotrasportatori, vuole realizzare sul territorio. Quello del “Truck park”, un’area di sosta attrezzata per gli autotrasportatori, soprattutto quelli diretti al porto, in grado di offrire tutti i servizi necessari, da quelli igienici al punto ristoro, lavaggio mezzi, rifornimento carburante, officina meccanica, docce, aree relax e per il riposo. Insomma un’area dotata di tutto quello che serve al personale viaggiante e che oggi Civitavecchia, nonostante sia uno snodo strategico dal punto di vista dei trasporti e della logistica, ancora non riesce ad offrire, come dimostra ad esempio la lunga fila di camion che spesso sostano lungo l’Aurelia, nei pressi della Scaglia. L’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti ed il direttore del Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia, Patrizio Loffarelli, hanno evidenziato l’importanza del progetto, che da idea sulla quale lavorare vuole diventare concreto al più presto. L’area di sosta dovrebbe sorgere in zona industriale, tra il porto, le centrali e l’interporto. Sono già iniziati dei confronti con l’assessorato all’Urbanistica, in tal senso. «Vogliamo coinvolgere Autorità di sistema portuale, Regione e Città metropolitana, ma anche imprenditori che hanno voglia di investire – ha spiegato Scilipoti – per dare una risposta concreta ad esigenze reali, creando anche posti di lavoro ed un indotto importante. L’idea è di realizzare qui anche un’area dedicata a camper ed autobus». D’altronde, come ricordato da Loffarelli, c’è una normativa e linee guide europee che impongono la presenza di aree simili proprio a servizio del personale viaggiante. «Qui parliamo di spazi importanti per imprese locali e autotrasportatori di passaggio – ha sottolineato – dobbiamo dare atto a questa amministrazione di essersi fatta avanti dimostrando grande sensibilità sul tema. Noi mettiamo a disposizione il nostro know how, come Assotir abbiamo già realizzato due cittadelle a Colleferro e San benedetto del Tronto: la collaborazione non manca. Questo è un passo in avanti importante».