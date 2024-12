CIVITAVECCHIA – «Dopo sei anni di buio, le luci del parco di Via Somma si sono finalmente riaccese, segnando la fine di un lungo periodo di abbandono e restituendo alla comunità uno spazio vitale per il tempo libero e il benessere dei cittadini».

Lo dice il gruppo del Movimento cinque stelle cittadino che prosegue: «Questo – continuano – risultato è frutto del tenace impegno del delegato al quartiere Visciola che, con una costante dedizione, ha lavorato per sbloccare la situazione di stallo in cui si trovavano i lavori. Non è stato l'unico intervento che ha ridato speranza e sicurezza al quartiere. Recentemente, sono state potate le siepi all’ingresso dell’arco, che da tempo ostacolavano la visuale, creando pericoli per gli automobilisti. Grazie a questo intervento, è stato migliorato sensibilmente il livello di sicurezza stradale. Queste azioni, piccole ma significative, rappresentano una chiara testimonianza di come l’impegno continuo possa portare a risultati concreti per la comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA