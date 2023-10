CIVITAVECCHIA – Una seduta con numerosi punti all’ordine del giorno, quella di domani, quando tornerà a riunirsi alle 9.30 il Consiglio comunale. Alla Pucci si tornerà a discutere del progetto di riqualificazione della Frasca, all’indomani della chiusura dei lavori della commissione per la pianificazione edilizia presieduta dal consigliere Pasquale Marino. L’obiettivo di quest’ultimo è quello di arrivare, entro Natale, all’approvazione definitiva del provvedimento per dare così il via libera ai lavori grazie ai circa 4 milioni di euro di contributo messo a disposizione dall’Autorità di sistema portuale per delle vecchie prescrizioni. L’altra delibera che andrà in discussione è quella legata al regolamento sull’armamento del corpo di Polizia locale, già arrivata alla Pucci ad inizio agosto, ma mai discussa. Un provvedimento, questo, bocciato in realtà da più parti, sia dal punto di vista sindacale che politico. Bisognerà capire se, nel frattempo, si siano fatti o meno passi in avanti per l’approvazione del regolamento. All’ordine del giorno anche una variazione di bilancio e la progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica per l’analisi e l’interconnessione dei dati nell’ambito dei processi di riscossione dell’ufficio tributi del comune di Civitavecchia ed efficientamento del servizio della riscossione tributaria. Spazio poi, nella prima ora, ad interventi per articolo 52 e per mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno.