S. MARINELLA - Un successo oltre ogni previsione, il primo appuntamento tenutosi nell’ambito della rassegna “Estate Solidale”, promossa dall’assessore ai Servizi sociali Pierluigi D’Emilio in collaborazione con l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e con il contributo di Enel. “Sono molto felice per la riuscita di questo primo evento – dice D’Emilio - poichè abbiamo vinto la nostra sfida, ovvero dimostrare che il divertimento non ha età e che le barriere, se lo si vuole, si possono abbattere. Per questo ringrazio il sindaco Tidei che per primo ha creduto in questa iniziativa che ha anche uno scopo sociale fondato sull’inclusività e l’integrazione e poi ancora il centro anziani con i suoi volenterosi adepti, diversamente giovani e l’associazione Stella Polare, che fattivamente ha permesso di realizzare un vero sogno. Mentre le note della musica anni 80 si propagavano nel Parco Martiri delle Foibe, bambini, anziani, famiglie e ragazzi diversamente abili, hanno riempito la pista, ballando per tutta la sera. Questa amministrazione ha dato vita ad un esempio di vera integrazione sociale permettendo a tutti di divertirsi. Special guest di eccezione un ragazzo diversamente abile che ha guidato l'animazione nel momento più caldo della serata”. Sorpresa dei presenti, quando l'assessore D'Emilio, che per una sera ha scelto di lasciare il suo ruolo istituzionale, è salito in consolle rivelando un suo lato inaspettato ai presenti cimentandosi in mush up e mixaggi dei classici degli anni 80. Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di agosto, la dance anni 80 torna con una nuova grande festa il prossimo 13 agosto. Grande l'impegno del centro anziani di via dei Fiori e della Stella polare APS. “Vorrei infine sottolineare – conclude D’Emilio - come le iniziative che già si erano svolte nel periodo natalizio e quelle estive a sfondo sociale, dedicate a quelle categorie più fragili e per questo, troppo spesso dimenticate o peggio emarginate, crescano di anno in anno”.