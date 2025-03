CIVITAVECHIA – Primo tavolo tecnico, ieri a Palazzo del Pincio, per la promozione di alcune attività occupazionali legate all’economia del mare. Un momento di confronto e programmazione che ha visto la partecipazione dell’assessore al lavoro Piero Alessi, della vicesindaca Stefania Tinti, dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche del territorio – Istituto Stendhal, Istituto Marconi, ITS Caboto, centro di alta formazione professionale e Istituto Calamatta – insieme ad alcune delle più significative realtà imprenditoriali locali del comparto marittimo. Presenti al tavolo Cemar, attiva nel settore degli accompagnatori turistici, Traiana, specializzata in spedizioni e doganalistica, e ASC, che rappresenta agenti marittimi e spedizionieri. L’Amministrazione ha ringraziato sentitamente le scuole e le imprese per aver aderito a questa iniziativa, cogliendo pienamente lo spirito di collaborazione e condivisione che ne è alla base.

«Per la prima volta – ha dichiarato l’assessore Alessi – l’Amministrazione comunale istituisce un tavolo condiviso tra il mondo scolastico e quello dell’imprenditoria marittima locale, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le professionalità legate all’economia del mare, ancora troppo poco note tra le nuove generazioni». Alessi ha ribadito la necessità di creare una sinergia stabile tra le istituzioni formative e il tessuto imprenditoriale del territorio, annunciando il proprio impegno a riconvocare il tavolo coinvolgendo anche Città Metropolitana e Regione Lazio.

Durante l’incontro, il mondo dell’imprenditoria ha manifestato piena disponibilità a entrare nelle scuole per illustrare direttamente agli studenti le opportunità professionali offerte dal comparto marittimo, in un’ottica di orientamento e sviluppo di nuove competenze.

«Rendo merito agli istituti professionali del territorio – ha aggiunto la vicesindaca Stefania Tinti – per il lavoro straordinario che svolgono nel costruire un ponte tra formazione e mondo del lavoro, garantendo ai ragazzi e alle ragazze un’istruzione di alto livello. Il dialogo positivo avviato oggi con il mondo imprenditoriale va esattamente in questa direzione, rafforzando il valore della formazione come leva per lo sviluppo occupazionale locale».

Il tavolo continuerà i suoi lavori nelle prossime settimane con l’obiettivo di individuare strumenti concreti per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso percorsi sinergici tra scuola, formazione e imprese del mare.