CIVITAVECCHIA – Riapriranno regolarmente al pubblico lunedì mattina l’ecocentro comunale ed il centro del riuso di via Alfio Flores 15 in zona industriale. La struttura riaprirà con il consueto orario 7,30-12,30. E sempre lunedì torneranno attivi anche gli uffici del Servizio Ritiro Materiali ingombranti di via degli Orti, 12 chiusi al pubblico dal 7 agosto scorso, riprendendo quindi la normale attività interrotta per le ferie estive.

