CIVITAVECCHIA – L'assessorato all'Ambiente informa la cittadinanza che dalle ore 23 del giorno 10/03/25 e fino alle ore 6 del giorno 11/03/25 si svolgerà un intervento di disinfestazione adulticida contro la Garelucella, un insetto che risiede sugli Olmi, presenti in particolare a via Leonardo, perimetro di Piazza Regina Margherita, via Francesco Crispi, fino all'incrocio con via Giordano Bruno, via Alessandro Cialdi, dall'incrocio con via Francesco Crispi e fino all'incrocio con via Regina Elena e via Principe Umberto dall'incrocio di Corso Centocelle all'incrocio con via Francesco Crispi. Si invita, pertanto, la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante la disinfestazione, evitare di transitare nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni, non lasciare alimenti, indumenti e bucato nella notte tra lunedì e martedì, e custodire all’interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni. «Si precisa – spiegano dall’assessorato – che saranno utilizzate esclusivamente sostanze biologiche, non nocive per la salute pubblica».