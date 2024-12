CIVITAVECCHIA – Domenica 15 dicembre nella Sala Morricone della Cittadella della Musica è stata presentata la De.C.O., (Denominazione Comunale di Origine), marchio che certifica la produzione non solo di prodotti della nostra città ma anche eventi della storia e della tradizione così da rendere riconoscibile, valorizzato ed esportabile quell’ampio bagaglio di eccellenze che appartengono a Civitavecchia.

De.C.O. nasce da una virtuosa sinergia interna agli assessorati dell’Amministrazione comunale, che ha lavorato a questi importante traguardo sin dal suo insediamento.

Nel corso dell’evento, è stato possibile assistere alla premiazione del concorso ‘Le Biscuttine civitavecchiese’, organizzato dall’associazione Mad Music Love e dal Comitato Antichi Sapori con il sostegno dell’assessorato alla Cultura, della Regione Lazio e della Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia.

Proprio il biscottino natalizio di Civitavecchia sarà il primo prodotto ad essere inserito nell’albo dei prodotti De.C.O.

«La Denominazione Comunale di Origine – spiegano dal Pincio – è nata con lo scopo di promuovere le eccellenze del nostro territorio e valorizzare le produzioni degli artigiani della nostra area geografica, così da dare impulso allo sviluppo commerciale e attraverso eventi di carattere storico e tradizionale promuovere un indotto turistico. Un particolare ringraziamento va all’assessore Enzo D’Anto, al vicesindaco Stefania Tinti, a Valerio Novelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e a Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione CariCiv. La manifestazione si è chiusa con la degustazione di quei tanti biscottini già sfornati che attendono il riconoscimento ufficiale della loro bontà».

«Grazie all’istituzione della De.C.O. sarà possibile valorizzare e promuovere i prodotti autentici e artigianali di Civitavecchia», così l’assessore al Commercio Enzo D’Antò, tra i promotori della soddisfacente iniziativa, promossa anche dal vicesindaco Stefania Tinti, che l’ha definita come «l’istituzione di una certificazione importante, il mezzo necessario per sostenere il commercio della zona ed estenderlo il più possibile, donando una meritata notorietà a Civitavecchia come luogo di cultura, di tradizioni ma anche di sapiente enogastronomia».

«Sono molte le iniziative che faranno seguito all’istituzione della De.C.O., tra cui la realizzazione di un mercatino, al quale i commercianti potranno iscriversi per vendere i propri prodotti di Denominazione Comunale di Origine, così da poter finalmente trovare lo spazio e il valore che meritano» ha detto invece l’assessore al Turismo Piero Alessi.

