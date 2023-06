ALLUMIERE - "In arrivo ad Allumiere da Città Metropolitana un contributo di 5mila euro per il Palio delle Contrade". Ad annunciarlo l'assessore Giovanni Sgamma di Allumiere il quale ha evidenziato che "lo scorso venerdì 9 giugno è arrivata conferma, presso gli uffici del comune di Allumiere, della concessione di un contributo "ex art.8 del regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241", da parte di Città Metropolitana di Roma, per la realizzazione dell'evento "Palio delle contrade", rievocazione storica arrivata alla 57^ edizione e che si svolgerà il prossimo 20 agosto. La concessione del contributo è pari a 5mila euro ed è stata resa possibile grazie all'interessamento del consigliere metropolitano Antonio Giammusso (capogruppo della Lega nel Consiglio Metropolitano)". L'assessore Giovanni Sgamma poi coglie l'occasione per ringraziare personalmente il consigliere metropolitano Giammusso: "Sia per il contributo, che per l'ottimo lavoro che svolge in Città Metropolitana Antonio, con il quale sono in stretto contatto per risolvere le molte problematiche del nostro territorio, come la viabilità. Giammusso da sempre è vicino ad Allumiere: nel febbraio 2022 si occupò anche della frana in via Antonietta Klitche".