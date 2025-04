CIVITAVECCHIA – Grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione “Consigliere per un giorno”, presentata dal consigliere comunale Luca Grossi e votata ieri dal Consiglio Comunale di Civitavecchia.

«Oggi abbiamo scritto una bella pagina di partecipazione – dichiara Grossi – con questa iniziativa, apriamo le porte dell’Aula Pucci agli studenti delle scuole del nostro territorio, dando loro la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza del dibattito e del confronto istituzionale. Un modo concreto per avvicinare i giovani alla vita democratica e per formare i cittadini di domani».

Il progetto prevede che, in date concordate, gli studenti possano assistere al Consiglio e discutere temi di interesse civico, vivendo il ruolo di “consigliere per un giorno”.

«Ringrazio tutti i colleghi consiglieri per aver condiviso lo spirito della proposta – conclude Grossi – oggi dimostriamo che quando la politica sceglie di parlare con i giovani, e non sopra di loro, può essere davvero uno strumento di crescita e inclusione».