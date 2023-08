SANTA MARINELLA - Si sono concluse, con la pubblicazione delle graduatorie, le prove preselettive di ammissione al concorso per quattro operatori di polizia locale bandito dal Comune di Santa Marinella che intende assumere, in pianta organica e a tempo indeterminato, quatto nuove unità a supporto del corpo dei vigili urbani della città. La commissione esaminatrice era composta da membri esterni all’amministrazione comunale. Gli elaborati sono stati corretti al termine di tutta la prova che si è svolta in due sessioni. Inizialmente i candidati attesi erano 511, ma il primo agosto se ne sono presentati all'appello solo la metà. Tra questi solamente uno su cinque ha risposto correttamente alle domande superando il punteggio minimo previsto. I 45 promossi sono ora attesi alle successive prove orali e scritte che saranno indette a partire dal mese di ottobre. L'amministrazione ribadisce che tutte le operazioni si sono svolte in maniera assolutamente trasparente e seguendo tutte le procedure previste per legge, pertanto nel pieno rispetto della legge regionale.

