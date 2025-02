FIUMICINO - Il Comune ha raggiunto un risultato significativo nella gestione delle risorse finanziarie, dimostrando una capacità amministrativa improntata sull’efficienza e sulla sostenibilità economica. Il debito residuo, rispetto allo scorso anno, si è ridotto in modo considerevole, passando da 1,6 milioni di euro a 610.000 euro. Questo dato non è solo un numero, ma rappresenta il frutto di una politica di gestione attenta e oculata, finalizzata a garantire il miglior utilizzo delle risorse pubbliche senza compromettere i servizi ai cittadini.

Il concetto di debito residuo è di fondamentale importanza nella gestione economica di un ente pubblico. Si tratta della parte di un debito che rimane ancora da pagare dopo che sono stati effettuati versamenti parziali o rateizzazioni. In altre parole, rappresenta l’ammontare complessivo che il Comune deve ancora saldare rispetto agli impegni finanziari assunti negli anni precedenti. La sua riduzione testimonia una gestione finanziaria sana e responsabile, capace di evitare sprechi e di ottimizzare le risorse disponibili. Questo aspetto è cruciale per garantire stabilità di bilancio e mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, evitando di gravare ulteriormente sui cittadini con nuove imposte o tagli ai servizi.

Oltre alla riduzione del debito residuo, un altro risultato significativo ottenuto dall’Amministrazione riguarda i tempi di pagamento delle fatture relative ai servizi erogati alla città. Se lo scorso anno la media era di 27 giorni, oggi si è scesi a 23 giorni, un dato che conferma il miglioramento nella rapidità con cui il Comune salda i propri debiti nei confronti dei fornitori.

Questo risultato è particolarmente rilevante perché garantisce maggiore fiducia nei confronti dell’ente da parte delle imprese e dei professionisti che collaborano con il Comune.

Un’amministrazione che paga con puntualità favorisce un indotto economico più solido, incentivando gli investimenti sul territorio e migliorando la qualità dei servizi resi alla collettività.

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato possibile grazie a un’attenta revisione e ottimizzazione delle procedure amministrative. Ogni passaggio burocratico è stato monitorato e semplificato, permettendo una gestione più rapida ed efficace delle pratiche finanziarie. Questo ha consentito al Comune di operare entro i limiti previsti dalla normativa nazionale, che stabilisce in 30 giorni il termine massimo per il saldo delle fatture da parte della Pubblica Amministrazione. Scendere sotto questa soglia è indice di una macchina amministrativa ben organizzata e funzionale, capace di garantire la continuità dei servizi senza accumulare ritardi o inefficienze.

L’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino, ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti: «"L'Amministrazione Comunale ha ancora una volta dimostrato grande competenza nella gestione economica e finanziaria, mettendo in primo piano la trasparenza e l'efficienza. – ha dichiarato D’Intino. - Un bilancio positivo, costruito su principi di correttezza e responsabilità, è essenziale per supportare la realizzazione di una città sempre più vivibile, inclusiva e moderna, dove ogni investimento contribuisce concretamente alla crescita e al miglioramento del territorio». Sottolineando il valore di una gestione economica basata su principi di trasparenza, correttezza e responsabilità. La riduzione del debito e il miglioramento nei tempi di pagamento rappresentano passi concreti verso una città più moderna e vivibile, dove ogni risorsa è impiegata al meglio per il benessere della comunità.

Un bilancio positivo come quello registrato non è solo un segnale di buona amministrazione, ma anche una garanzia per il futuro. La capacità di gestire con efficacia le finanze pubbliche permette di pianificare interventi strutturali, investire in infrastrutture, migliorare i servizi e rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini. Ogni euro risparmiato e ogni procedura ottimizzata si traducono in opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità locale.

La sfida, ora, è quella di mantenere questi standard di efficienza e consolidare i risultati ottenuti.