CIVITAVECCHIA – Quest’anno, la festa di Ferragosto si estende anche all’interno del carcere, grazie all’impegno dell’assessorato alle Politiche Sociali e del Delegato alle Carceri. Insieme con la Comunità di Sant’Egidio, i cui volontari visitano i detenuti e le detenute durante tutto l'anno, e con il supporto di Confcommercio e della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, viene organizzata una "Cocomerata di Ferragosto" in occasione della Festa dell’Assunta.

Il 15 agosto, i cocomeri offerti verranno distribuiti a tutte le persone detenute e agli agenti in servizio nei due istituti penitenziari di Civitavecchia. In un giorno tradizionalmente dedicato alla famiglia, per chi vive lontano dagli affetti la solitudine può essere ancora più difficile da sopportare.

Il sindaco Piendibene sottolinea come anche un piccolo gesto possa fare la differenza, portando un attimo di normalità, sollievo dal caldo e conforto emotivo in una giornata che spesso pesa sul cuore. L’assessore Maucioni ricorda che dietro ogni sbarra c’è una persona, e la riabilitazione passa anche dalla cura e dall’attenzione per l’individuo. Il delegato alle carceri, Lancia, aggiunge che questa iniziativa non è soltanto un atto di gentilezza, ma un modo per ribadire che dignità e umanità devono essere sempre al centro, anche in un luogo di pena.

Cristiano Avolio, di Confcommercio Litorale Nord, esprime soddisfazione per aver partecipato a questa iniziativa, segno tangibile di solidarietà verso chi è detenuto, e ringrazia la Centrale Ortofrutticola Tarquinia e il presidente Alessandro Serafini per la generosa donazione dei cocomeri.