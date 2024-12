CIVITAVECCHIA – Il sindaco Marco Piendibene, accompagnato dalle consigliere comunali Alessandra Lecis ed Albertina Cottuno è appena rientrato da un viaggio istituzionale a Malta, nato dall’ottimo rapporto con l’Ambasciatore di Malta in Italia, Daniel Azzopardi, e che ha avuto come obiettivo quello di esplorare nuove opportunità di collaborazione tra le due realtà.

«Civitavecchia e Malta, entrambe legate alla tradizione storica dei Cavalieri di Malta, hanno molto in comune – ha ricordato il primo cittadino – dall’essere zone che nel corso della Seconda guerra mondiale hanno subito pesanti bombardamenti ai due porti strategici, sino a una politica comune di avanguardia nell’ambito delle energie rinnovabili. La nostra città e Malta sono infatti accomunate dall’ambizione di sviluppare settori economici sostenibili, compreso il turismo. In questi giorni, abbiamo avuto l’opportunità di esplorare la possibilità di un gemellaggio culturale, un’occasione unica per avviare una serie di scambi e collaborazioni anche in ambito imprenditoriale, grazie all’incontro con numerosi investitori interessati a Civitavecchia. Con la mia delegazione siamo stati poi invitati ai festeggiamenti dell'Immacolata Concezione a Cospicua, una delle città più affascinanti di Malta, dove siamo stati accolti con grande calore e abbiamo partecipato a una delle celebrazioni più antiche e tradizionali di tutto le pase. È stato un piacere per me incontrare il Primo Ministro Robert Abela e il Sindaco di Cospicua Marco Agius. In particolare con quest'ultimo abbiamo discusso progetti di collaborazione e possibilità di crescita per entrambi i territori. Questa esperienza – ha concluso il sindaco PIendibene – è stata una grande opportunità per Civitavecchia, un’occasione per gettare le basi per futuri gemellaggi e per attrarre investimenti che possano contribuire non solo al nostro sviluppo economico ma anche a quello culturale».