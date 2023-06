SONIA BERTINO

LADISPOLI - A circa un anno di distanza dalla presentazione sul lungomare dei Navigatori etruschi, a Campo di Mare, alla presenza dell'allora presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ora il progetto della pista ciclopedonale a Ladispoli è quasi realtà.

Ad annunciarlo nei giorni scorsi a News&Coffee è stato l'assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis. «Nelle prossime settimane - aveva detto - avvieremo il cantiere».

I ritardi nella partenza sono da imputare, un po' come per il progetto "scogliere" anche all'aumento dei costi che ha costretto l'amministrazione a rimodulare i quadri economici e i computi metrici.

«A breve - ha proseguito ancora l'Assessore - firmeremo il contratto con la ditta esecutrice».

IL PROGETTO

L'opera, che sarà realizzata grazie al finanziamento della Pisana pari a circa 1,5 milioni di euro nell'ambito del "Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale". Il percorso di circa tre chilometri si snoderà dalla stazione ferroviaria fino a Torre Flavia, passando per i giardini centrali di via Ancona-via Odescalchi e il lungomare. Prevede inoltre l'ampliamento del lungomare Marco Polo nel tratto mancante tra via Tirrenia e via San Remo. «Si tratta di un passo avanti per riqualificare e rendere accessibile una parte del lungomare che oggi invece non è ben collegata grazie anche alla realizzazione di pedane in legno», ha spiegato ancora l'assessore ai Lavori pubblici.

I FONDI DI CITTÀ METROPOLITANA E IL COLLEGAMENTO A PALO LAZIALE

Ma non finisce qui. Grazie a un ulteriore finanziamento ottenuto da Città Metropolitana, pari a circa 600mila euro, il Comune avrà la possibilità di collegare il centro, con la ciclopedonale già esistente a Palo Laziale, consentendo così agli amanti delle due ruote di poter raggiungere agevolmente e su percorsi a loro dedicati, il bosco di Palo e da lì anche Marina di San Nicola.

