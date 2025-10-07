CIVITAVECCHIA – Dopo la polemica sui gazebo del mercato, montati in piazza XXIV Maggio e smontati meno di 24 ore dopo per i danni del vento, l’assessore al Commercio Enzo D’Antò rompe il silenzio con un video sui social. L’esponente della giunta definisce «castronerie» alcune ricostruzioni circolate e respinge l’accusa di sprechi: «Quei gazebo sono stati forniti dalla società che ha vinto la gara per il restyling a titolo gratuito, a spese della ditta. Dunque le accuse di denaro pubblico sprecato non stanno in piedi».

D’Antò spiega di essere intervenuto appena viste le strutture: «Abbiamo subito chiesto agli uffici di sostituirle con modelli idonei. A breve arriveranno gazebo con strutture resistenti». L’assessore rivendica il lavoro di coordinamento con gli uffici e ricorda il contesto: il trasferimento provvisorio degli operatori da piazza Regina Margherita serve ad avviare il cantiere di riqualificazione della piazza, «un intervento che inevitabilmente creerà disagi» ma che l’amministrazione sostiene di voler gestire «andando incontro alle esigenze di tutti».

Resta aperto il tema della copertura in vista delle prossime settimane, con gli ambulanti che chiedono soluzioni stabili e meteo-resistenti. L’assessore assicura che il Comune sta seguendo passo passo le forniture e il cronoprogramma dei lavori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA