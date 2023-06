CIVITAVECCHIA – Fine settimana di eventi in viale Garibaldi con l’associazione Mercante in fiera, nell’ambito del cartellone del commercio voluto dall’assessore Dimitri Vitali.

Oggi a partire dalle 21 intrattenimento musicale anni 50 e 60 col gruppo Polaroid. Domenica tra i protagonisti della due giorni i cani da salvataggio, che saranno presenti dalle ore 10 alle ore 16 con uno stand per informazioni e divulgazione. È comunque è prevista una esibizione di salvataggio in mare alle 11,45. Invece, a partire dalle 16,30 saranno presenti addestratori professionisti che daranno gratuitamente lezioni e dimostrazioni di addestramento cinofila, mentre a partire dalle ore 18 si terrà una mostra canina non competitiva.