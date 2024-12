CIVITAVECCHIA – È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia l'elenco dei beneficiari della "Carta dedicata a te", una misura di sostegno per le famiglie a basso reddito, confermata con decreto interministeriale dello scorso giugno. L'iniziativa, dedicata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro annui, i cui componenti siano tutti iscritti all'anagrafe comunale, prevede l'erogazione di una carta prepagata tramite PostePay da parte di Poste Italiane sulla quale viene versato un contributo una tantum di 500 euro, che potrà essere speso per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. Gli elenchi degli aventi diritto, dai quali vengono esclusi i destinatari di altre forme di sostegno economico, vengono redatti dall'INPS e pubblicati sul sito del Comune di residenza, in modalità tale da garantire la privacy dei beneficiari. Le carte vengono poi distribuite presso gli uffici di Poste Italiane e potranno essere ritirate a partire dal settembre 2024. Per preservare la validità della carte è necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il beneficio e la possibilità di utilizzare la carta. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.