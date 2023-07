CIVITAVECCHIA – Materiale informativo presso le farmacie comunali e gli uffici del gruppo, una campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini anche attraverso la diffusione di informazioni sul sito internet e sugli organi di stampa locale. Un concorso per le ultime due classi della primaria, in partenza ad ottobre, con premi fino a 1500 euro e la consegna di una “Ecopagella”.

Il tutto con l’obiettivo di migliorare sempre più la raccolta differenziata, incrementando le percentuali attraverso iniziative virtuose da parte dei cittadini. È su questa strada che si colloca la nuova iniziativa di Civitavecchia Servizi Pubblici con la società che è risultata tra i vincitori del bando “Comunicazione locale” sul riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile, promosso da Biorepack e Anci. Sono stati più di trenta i progetti presentati da enti locali e gestori della raccolta, con Csp che si è classificata al secondo posto. Al centro del progetto, appunto, la bioplastica compostabile. Come sottolineato dal presidente della municipalizzata Fabrizio Lungarini, infatti, durante la raccolta della plastica si trova ancora una percentuale del 3-4% di materiale assimilabile alla plastica, ma che plastica non è, che va ad inficiare poi sulla qualità del materiale che va al riciclo, incidendo in maniera consistente anche dal punto di vista economico. «I cittadini devono sapere che le buste dove mettiamo la spesa al supermercato o quelle del reparto ortofrutta non sono plastica, ma materiale assimilabile all’umido – ha spiegato – e con questa frazione vanno smaltiti. Un gesto semplice ma di grande impatto sulla qualità, già buona, della nostra differenziata». Imballaggi, quindi, che possono essere riciclati e trasformati in compost, come ribadito da Carmine Pagnozzi di Buorepack. «La differenziata ha bisogno di standard di qualità – ha aggiunto – che vedano i cittadini protagonisti. E queste iniziative sono fondamentali». Ne è convinto anche l’assessore all’Ambiente Manuel Magliani il quale ha evidenziato l’importante percorso di crescita, in questo senso, di Csp anche attraverso la partecipazione ad appositi bandi. «La comunicazione, così come l’analisi – ha spiegato – della qualità dei rifiuti conferiti ci permette di correggere il tiro sulle varie frazioni, per rendere sempre più fruttuoso il riciclo».