CERVETERI - Riaperti, fino alle 12 del 30 agosto, i termini per la presentazione delle domande per il servizio Oepac (ex Aec) a favore degli alunni con disabilità residenti a Cerveteri. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente tramite il modello predisposto dall’ente disponibile sul sito istituzionale www.comune.cerveteri.rm.it all’interno della sezione modulistica o presso l’Ufficio Servizi Sociali e inviate per PEC a comunecerveteri@pec.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo (Parco della Legnara). Oltre al modulo è necessario presentare anche: Il verbale di riconoscimento handicap ai sensi della l.104/92; Il certificato per l’inclusione scolastica (rilasciato dall’Asl territorialmente competente con richiesta del servizio specialistico OEPAC (ex AEC) o rinnovato qualora l’alunno effettui il passaggio di ciclo scolastico. Le famiglie che hanno presentato la domanda successivamente alla prima data di scadenza del bando (28/07/2023) sono tenute a ripresentare l’istanza corredata da tutta la documentazione. «Si tratta di un servizio di estrema importanza per le famiglie e i ragazzi più bisognosi della nostra città - ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali, Francesca Badini - Dopo la chiusura del primo avvisono sono pervenute molte domande, alcune riguardanti situazioni piuttosto gravi. Era doveroso quindi riaprire il bando e permettere al maggior numero possibile di famiglie di presentare domanda per il servizio che partirà come di consueto con l'avvio del nuovo anno scolastico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA