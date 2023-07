LADISPOLI - Aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’anno 2023/2024 destinato ai bambini tra i tre mesi e i tre anni. L’avviso e la modulistica saranno pubblicati a breve sul sito del comune. «Il ritardo è dovuto all’approvazione del regolamento comunale - spiegano da palazzo Falcone - avvenuto nei giorni scorsi, ma quest’ultimo consentirà una procedura snella per la redazione della graduatoria e la determina delle rette».

PRESTO UN NUOVO NIDO COMUNALE

E a breve all’asilo nido comunale di via Luisiana, nel quartiere Miami, ne arriverà un secondo. L’annuncio è delle settimane scorse. La struttura sarà realizzata a piazzale Nazario Sauro, dove esiste già un polo scolastico comunale, e potrà ospitare fino a 25 bambini. Si tratta di un investimento pari a 480mila euro. La gara è stata aggiudicata nelle settimane scorse, come aveva spiegato a News&Coffee l’assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis. Sempre lì, nel plesso già esistente, sarà realizzata una nuova mensa scolastica.

