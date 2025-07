CIVITAVECCHIA – Il Consiglio comunale, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il nuovo “Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito”. La delibera, presentata dall’assessore alle Politiche Sociali Antonella Maucioni, ha l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale e sanitario del gioco d’azzardo, in particolare sulle fasce più fragili della popolazione, e di rafforzare gli strumenti normativi a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Il regolamento si inserisce in un quadro legislativo regionale e nazionale che riconosce la dipendenza da gioco d’azzardo (GAP) come una vera e propria patologia, tutelando la salute pubblica come diritto costituzionale. Le nuove disposizioni prevedono restrizioni per l’apertura di sale da gioco e scommesse, fissando una distanza minima di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili” come scuole, centri giovanili, luoghi di culto e strutture sanitarie.

Tra i punti salienti: divieto d’ingresso ai minori nelle aree gioco con vincita in denaro, divieto di pubblicizzare le vincite, obbligo di cartelli informativi sui rischi di dipendenza e limiti precisi alla pubblicità, all’installazione di apparecchi e agli orari di esercizio (che saranno definiti da specifica ordinanza sindacale). Non potranno inoltre essere concessi locali comunali o suolo pubblico per attività legate al gioco d’azzardo.

La delibera prevede anche la realizzazione di una Mappatura cittadina delle risorse territoriali che operano nella prevenzione e nel trattamento del GAP, e l’avvio di azioni coordinate tra istituzioni, scuole, associazioni e servizi socio-sanitari per promuovere informazione, supporto e percorsi educativi.

Il provvedimento arriva in un contesto allarmante: solo nel 2021, nel Lazio sono stati spesi in gioco oltre 11 miliardi di euro, con una media di oltre 2.000 euro per abitante. Numeri che confermano la necessità di un intervento incisivo e strutturato da parte degli enti locali.

L’Amministrazione, attraverso questo regolamento, intende affermare un modello di prevenzione e tutela del benessere collettivo, nella consapevolezza che il gioco d’azzardo, pur essendo lecito, comporta rischi significativi se non regolato con responsabilità.