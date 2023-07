LADISPOLI - Anche via Reykjavik si rifà il look.

Partiti ieri mattina i lavori di preparazione per l’ampliamento della sede stradale nel tratto comprenso tra l'intersezione con via Dublino e la prima curva presente in via Reykjavik in direzione via Settevene Palo.

«L’ampliamento della sede stradale – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis – è un lavoro di primaria importanza per dare soluzione ad alcune criticità legate alla viabilità del quartiere residenziale “Cerreto”. Nello stesso tratto si prevederà inoltre la realizzazione di una nuova linea di lampioni dell’illuminazione pubblica».

Nel tratto interessato all’ampliamento e fino alla fine dei lavori è vietato il transito e la sosta (con rimozione forzata) di tutti i veicoli.

