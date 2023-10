CIVITAVECCHIA – Una storia infinita, quella dell’Università Agraria di Civitavecchia.

Un’odissea che parte dal 2020, da quando cioè è scaduto il mandato del Cda presieduto da Daniele De Paolis, e che oggi, a più di tre anni di regime di prorogatio, non sembra trovare una conclusione.

L’ultimo avviso a firma del presidente, datato 25 ottobre, conferma infatti quanto ipotizzato più o meno chiaramente da diversi soci nelle scorse settimane. Il fatto che, anche a fine novembre, è quasi impossibile andare a votare per il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Tra le righe del documento, infatti, questo emerge: non ci sono i tempi per arrivare alla votazione prevista per il 26 e 27 novembre prossimi.

«Il Presidente avvisa che il giorno 23.11.2023 andrà a spirare il termine per la formulazione, da parte dei soci interessati, di proposte di modifica alla bozza del regolamento elettorale pubblicato lo scorso 9.10.2023 - si legge - l’Università Agraria di Civitavecchia avrà possibilità di valutare le eventuali proposte non vincolanti pervenute entro il successivo termine del 23.12.2023. A partire da tale momento decorrerà il termine di cui all’avviso del Presidente del 4.10.2023 per l’eventuale impugnativa del regolamento, in difetto della quale si darà avvio alle operazioni elettorali (pubblicazione lista elettorato attivo e passivo, convocazione soci per rilascio tessera elettorale, nomina comitato elettorale, deposito liste elettorali e ogni altra attività prevista dal regolamento)».

Dalla scadenza del mandato quindi, ad aprile 2020, sono state indicate diverse date per le consultazioni elettorali, tutte disattese. Ottobre, gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

Di questo passo, si andrà quindi a votazione ad anno nuovo, probabilmente non prima di marzo.

