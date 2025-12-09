PHOTO
CIVITAVECCHIA – Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio, mercoledì 10 dicembre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 18, si renderà necessaria una sospensione del flusso idrico in alcune aree del Comune di Civitavecchia.
Acea rende noto che potranno verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in via della Scaglia, via Dino Marrani e nelle zone limitrofe.
Per casi di effettiva e improrogabile necessità è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti contattando il numero verde 800.130.335.