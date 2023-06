GIAMPIERO ROMITI

Manuel Magliani, qual è il bilancio dei suoi quattro anni da assessore all’ambiente?

“Sincerità per sincerità?

“Sa meglio di tutti che quando si occupa un posto importantissimo come il suo, specie in una città come la nostra che con i disastri dell’inquinamento atmosferico ha avuto ed ha ancora a che fare, sarebbe inaccettabile bluffare o quanto meno nascondersi di fronte alla realtà che si vive- Giusto. E allora le dico che credo di aver sostenuto con tutte le mie forze le numerose vertenze che sono piovute sulla città”.

Quali le più significative?

“Cominciamo con la riconversione a gas di Tvn, continuiamo con la demolizione e la ricostruzione del IV gruppo a Tvs a gas, andiamo avanti con l’impianto di itticoltura offshore e con quello di biodigestione anaerobica dal 120.000 tonnellate, senza dimenticare il termovalorizzatore nel comune di Tarquinia in realtà molto più prossimo a Civitavecchia”.

Orgoglioso del suo lavoro?

“Tantissimo. E’ fondamentale battersi per la salute dei cittadini e per recuperare un rapporto con il nostro territorio stressato da anni in cui è prevalsa una visione distonica rispetto al concetto di sostenibilità”.

Ha gli occhi che sprizzano felicità…

“Be’, essere sorretti dalla determinazione di perseguire risultati significativi è importantissimo. Ma non è tutto.”.

Sarebbe a dire?

“In questi quattro anni, oltre a numerose battaglie, abbiamo financo messo in campo tanti progetti attesi da lunghissimo tempo e che sono giunti alla fase esecutiva. Ritengo pertanto che il mio personale rendiconto possa essere soddisfacente, anche se il giudizio spetta ai cittadini”.

Giusto. Però si sforzi e si dia un voto per il suo operato.

“Senz’altro un otto tondo tondo”.

E adesso che manca solo un anno al tramonto della consiliatura si prepara a tirare i remi in barca oppure a portare a termine altri luminosi risultati?

“La seconda che ha detto è quella giusta”.

Ah sì, di che si tratta in particolare?

“Intanto, ben sapendo che siamo una città di mare con un porto leader nel traffico passeggeri, la rifioritura della barriera soffolta alla Marina, in modo da offrire ai nostri concittadini e ai turisti una vera spiaggia dotata di ogni servizio connesso alla balneazione. E’ un “piano” fondamentale, per il quale aspettiamo di ricevere il provvedimento definitivo della Regione Lazio. Abbiamo già stanziato le somme per l’esecuzione, alla quale è strettamente collegato lo strumento di pianificazione della costa ovvero il PUA (Piano di Utilizzazione degli Arenili – ndr -) non aggiornato ormai da 10 anni, che prevede sia nuovi punti di approdo ed un vero stabilimento presso l’arenile del Pirgo, sia la valorizzazione del Marangone e la rimozione delle barriere architettoniche per consentire l’accesso al mare”..

Roba forte...

“Ma non è la sola”.

Benissimo. Allora, se ce ne sono, quali gli altri fantastici “colpi” da assestare?

“La costruzione di circa 400 nuovi locoli al cimitero di via Braccianese Claudia rappresenta la soluzione nell’immediato all’emergenza in cui ci troviamo a causa della mancata costruzione da circa 18 anni. Ed è questo solo un primo passo giacchè la pianificazione prevede la soluzione definitiva a tale necessità con il project financing che consentirà la realizzazione di ulteriori 3.500 tombe. Altri interventi, per oltre un milione di euro, riguarderanno invece il camposanto monumentale”.

Nel suo assessorato non si sta davvero con le mani in mano….

“Sì, tuttavia ce ne sono ancora di passi decisivi da compiere”.

Ovvero?

“Anzitutto la messa in sicurezza delle scuole per cui sono stati reperiti consistenti finanziamenti per un totale di tre milioni di euro; quindi l’avvio dei lavori di costruzione del Parco Saraudi; da ultimo la riqualificazione di piazze e punti di aggregazione come: 1) la rotonda di Campo dell’Oro intersezione via De Gasperi/ via Toscana; 2) sistemazione alla Marina dello spazio occupato dalla barca con rimozione della stessa per far nascere un percorso ciclabile; 3) realizzazione di un piccolo parco a via Labat; 4) rigenerazione dell’area verde di via P. Togliatti e dell’ingresso del sottopasso lato via Annovazzi”.

E sul biodigestore tutto come prima peggio di prima?

“Non direi. Difatti in merito alla procedura avviata per la disponibilità del terreno di proprietà del Comune, l’eventuale contenzioso dovrà essere vagliato dal Tribunale e ciò rappresenta di sicuro un elemento rilevante di novità rispetto al quadro attuale”.

Si tratta di una mega installazione da osteggiare a tutti i costi?

“Certamente. Con i sindaci del comprensorio ci siamo impegnati a contestare in ogni sede e in ogni forma il progetto in questione”.

I 48 mesi trascorsi da responsabile dell’ambiente e soprattutto da vice sindaco è lecito considerarli come prova tecnica di candidatura a Primo Cittadino?

“Decisamente no. Il mio sostegno incondizionato va ad Ernesto Tedesco per la semplice ma essenziale ragione che a lui sono legato da profonda stima e rispetto. Il mio interesse o meglio il mio desiderio è quello di vedere realizzate e completate le opere suindicate”.

Manuel Magliani, buon tutto a lei e a tutti.

