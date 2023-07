MONTI DELLA TOLFA - "Fine settimana con tempo stabile e soleggiato": a prevederlo l'esperto meteorologo Antonio Marino, vice presidente dell'Anpro. "Saremo interessati da un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato, che orienterà le correnti in quota, mediamente, da Ovest-NordOvest. Il campo barico risulterà essere più debole sulle regioni settentrionali e questo - prosegue Antonio Marino - favorirà la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta e che potrà dare origine a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Durante le ore pomeridiane della giornata è prevista una accentuazione dell'instabilità sulle zone alpine, che saranno interessate da addensamenti nuvolosi maggiormente consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potranno dare origine a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti zone del Paese, prevarranno generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sul nostro territorio sia sabato 29 che domenica 30 luglio, avremo generali condizioni di cielo sereno da poco nuvoloso. il vento, per l'intero fine settimana, si orienterà di direzione di provenienza secondo i regimi di brezza e sarà di intensità debole con possibili locali. Lo stato del mare è previsto essere quasi calmo o poco mosso, la visibilità sarà buona o localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link: https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino". ©RIPRODUZIONE RISERVATA